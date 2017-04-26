بسبب “سوار”.. سعودي يكتشف تبديل مولوده الذكر بأنثى

المصدر: الرياض – إرم نيوز

روى مواطن سعودي قصة الواقعة التي أدت إلى تبديل مولوده الذكر بأنثى عن طريق الخطأ بأحد مستشفيات جازان.

وأدت هذه الواقعة التي أثارت ضجة في وقت سابق إلى إعفاء مدير شؤون القطاع الصحي الخاص من منصبه بصحة المنطقة، إضافة إلى تغريم المستشفى 100 ألف ريال.

وقال الأب محمد ضيف الله حمدي، إن زوجته دخلت أحد المستشفيات الخاصة في جازان للولادة، ورزقت بمولود ذكر، تم إدخاله قسم الحضانة لوضعه تحت الملاحظة مدة 24 ساعة، وعندما قرر نقل زوجته والمولود للمنزل، فوجئ بالمستشفى تسلمه مولودة أنثى دون أن ينتبه لذلك.

وأضاف أنه بعدما وصل المنزل، فوجئ باتصال من المستشفى يطلبون منه إحضار المولود لتطعيمه، وعندما رفض طلبوا منه التأكد من سوار الولادة الموجود بساق الطفل، ليفاجأ بأن المدون باسم امرأة غير زوجته، وأن المولود أنثى وليس ذكراً، وفقا لموقع “أخبار 24”.

ولفت “حمدي” إلى أنه أبلغ وزارة الصحة بالمشكلة ووثقها في مقطع الفيديو، موضحا أن المشكلة مر عليها شهران دون أي حل، حتى صدور قرار مدير صحة جازان بمعاقبة المستشفى ومدير شؤون القطاع الصحي؛ لعدم تجاوبه شكوى المواطن حول تبديل مولوده.

وطالب المواطن بتمكينه من التواصل مع ذوي الطفلة كونها أخت لابنه في الرضاعة.