الجبير بعد محادثات في موسكو: لا مستقبل للأسد في سوريا

المصدر: موسكو – إرم نيوز

بحث عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مستقبل سوريا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الأربعاء، وقال بعد المحادثات إن الرياض لا تزال تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس “له مستقبل في سوريا”.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع لافروف، إن الرياض ترغب في وضع حد لتدخل إيران في الشرق الأوسط. مؤكدا أن محادثات السلام السورية في آستانة عاصمة كازاخستان، تسير جيدا لكن لا حاجة لتوسيع قائمة المشاركين في المباحثات التي تجري بوساطة روسيا وإيران وتركيا.

ورغم الخلافات المعروفة بين موسكو والرياض بشأن دور الأسد، قال لافروف، إنه لا توجد خلافات غير قابلة للحل بين البلدين، حينما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل للأزمة السورية.

وترفض موسكو دعوات لتنحي الأسد، وتقول إن مستقبله يجب أن يتحدد عبر صناديق الاقتراع.