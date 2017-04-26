حساب المواطن.. البرنامج يحدد موعداً دورياً لتعديل الدعم والتحديث إلزامي

المصدر: متابعات

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، علي الغفيص، أن كل 3 أشهر سيتم تعديل نسب الدعم المقدم في برنامج “حساب المواطن“، وذلك بناء على تحديث البيانات لكل مستفيد والذي سيكون بشكل دوري كل 3 أشهر.

وأوضح الوزير الغفيص خلال لقاء عقد أمس في مقر البرنامج في الرياض، أمس، بطلب من خالد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، وحضور أعضاء الهيئة وعدد من الإعلاميين، أن سياسات البرنامج وقيمة البدل تُراجع بشكل ربع سنوي من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

من جانبه، أكد المهندس ماجد العصيمي؛ المشرف على البرنامج، أن الدعم سيكون نقدًا عبر التحويل المصرفي، منوهاً أن جميع برامج الدعم الحكومي مثل الضمان وحافز ستنضم إلى البرنامج، وأن ذلك لا يعني إلغاءها، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”.

ووصل عدد المسجلين في البرنامج إلى أكثر من 12 مليون فرد، فيما وصل عدد الأسر المسجلة بجميع أفرادها إلى أكثر من 3.4 مليون أسرة.