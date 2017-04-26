بعد فوز محمد علوان بـ”البوكر”.. 10معلومات ستدهشك عن “ثقافة” السعوديين

المصدر: خاص – إرم نيوز

في طريقك للبحث عن أدبائك المفضلين وتقييمك للثقافة وحبك للاطلاع، ستتجه أنظارك غالبًا لبلاد عربية أشيع كثيرًا عن أنها تحب الثقافة.

ستلتفت إلى مصر والعراق وبلاد الشام والمغرب، لكنك ستغفل بلدًا يعتقد كثيرون أنه ما زال يحبو نحو الأدب، حيث ستفاجئك المملكة العربية السعودية وشعبها بسرعة تقدمها في هذا المضمار، وتفوقها بزمن قياسي على دول عريقة في الساحة الثقافية.

ومع فوز الكاتب السعودي محمد حسن علوان، يوم الثلاثاء، عن روايته “موت صغير” بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، نستعيد معا إنجازات السعوديين في هذا المجال:

– فازت السعودية 3 مرات بـ”البوكر” بوصول محمد علوان بعد محمد خال في 2010 والكاتبة رجاء عالم في 2011، وبهذا حققت السعودية ما لم تحققه أي جنسيات عربية أخرى برقم فوز كبير.

– الكاتبة العربية الوحيدة التي نالت “البوكر” في كل تاريخها، هي السعودية رجاء عالم.

– في 2010 وصل لقوائم البوكر كاتبان من السعودية، الأول عبده خال، والكاتب الثاني عبدالله بن بخيت، والذي وصل عن روايته الأولى فقط.

– كان رئيس لجنة تحكيم البوكر في 2014، الناقد السعودي سعد البازعي، وكان في القائمة الطويلة لنفس الدورة، الكاتبة السعودية، بدرية البشر.

– يعد هذا الوصول الثاني لمحمد حسن علوان في “البوكر”، فسبق أن وصلت روايته “القندس” للقائمة القصيرة في 2013، وكان عمره آنذاك 34 سنة فقط.

– أول رواية كتبها محمد علوان، كانت في 2002، ولم يتجاوز عمره آنذاك 23 عامًا، ليكتب بعدها 5 روايات على الأقل.

– اختير محمد علوان في مهرجان دولي أقيم في بيروت عام 2010، ضمن قائمة أفضل كاتب عربي تحت سن الـ40.

– فازت رواية محمد حسن علوان بجائزة معهد العالم العربي في باريس عام 2012، كأفضل رواية عربية مترجمة للفرنسية، وكان عمره آنذاك 33 سنة فقط.

– السعودية، الدولة رقم 13، على مستوى العالم في عدد مستخدمي موقع “جود ريدرز”، موقع القراءة الأشهر في العالم، بمعدل 432 ألف قارئ.

– ثالث أعلى الروايات مبيعًا، هي للروائية السعودية أثير عبدالله النشمي.