الصندوق العقاري السعودي يكشف عن أعداد مستفيدي تمويل “البناء الذاتي”

المصدر: متابعات

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، إن عدد المستفيدين الذين حجزوا موعدًا لتقديم طلب التمويل، وصل إلى 4505 مستفيدين، منهم 1316 مستفيدًا قاموا بتقديم طلباتهم وتم استلامها من خلال مركز مستفيدي التمويل المدعوم.

ووفق صحيفة “الرياض”، أكد اليوسف أن مركز مستفيدي التمويل المدعوم، يشهد بشكل متواصل إقبالًا متزايدًا من قبل شريحة واسعة من السعوديين للاستفادة من برنامج تمويل البناء الذاتي “الإنشاء” الذي تم إطلاقه من قبل صندوق التنمية العقاري أواخر شهر مارس الماضي.

وشدد المسؤول السعودي على ضرورة تحديث الراغبين في التقديم على التمويل الذاتي لبياناتهم وحجز وطباعة الموعد وتجهيز المستندات المطلوبة كافة ، وأصل بطاقة الأحوال وأصل صك الأرض، وأصل رخصة البناء، والتعريف بالراتب.

يذكر أن الصندوق العقاري، أصدر موافقات لنحو 23 ألف مستفيد منذ إعلانه بداية العام الحالي عن عزمه تقديم نحو 85 ألف دعم تمويلي خلال 2017.