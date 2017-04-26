فيديو.. أول تعليق للمبتعث السعودي الذي اتهم باغتصاب زوجته في لندن بعد خروجه بكفالة

المصدر: لندن – إرم نيوز

علق المبتعث السعودي إلى بريطانيا، شادي باداود، في تغريدة على حسابه “تويتر” مرفقة بمقطع فيديو، على إطلاق سراحه بعد اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب واغتصابها في لندن.

وقال باداود في الفيديو: ”الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، أبشركم أنا بصحة جيدة ولله الحمد ، خرجت بالأمس بكفالة، وأشكر الله سبحانه وتعالى، كذلك أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن على وقوفهم معي خلال الأيام الماضية في محنتي التي مررت بها”.

وأضاف: “أشكر أيضًا كل شخص دعا لي دعوة صادقة خالصة من القلب سواء في السر أو في العلن ، فلقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائكم، وها أنا أمارس حياتي بشكل طبيعي”.

وأوقفت الشرطة البريطانية المبتعث السعودي في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية بلاغ من زوجته تتهمة فيها بالاعتداء والتهديد والاغتصاب.

وأقدم باداود، الذي ابتعثته السعودية إلى بريطانيا لدراسة دكتوراة في الإعلام الرقمي، على الزواج من رابعة، وعلى ذمته 3 نساء أخريات، ما أدى إلى اعتراض إحداهن، وهي من جنسية عربية على تصرفه.

وبعد لقائها بزوجها، وإثر مشادة بينهما، تطورت إلى هروب الزوجة العربية من المكان فطاردها زوجها، فقامت إحدى صديقاتها المتواجدات آنذاك معها بتصوير المطاردة، فيما اتصلت أخرى بالشرطة التي ألقت القبض على الزوج، ووجهت له بضع تهم من بينها الاغتصاب والتهديد بالقتل.