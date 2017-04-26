فتاة في مكة المكرمة تدعو إلى حفل “مختلط” بإحدى الاستراحات.. وهذا ما كشفته الجهات الأمنية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة بالسعودية من الإطاحة بفتاة عشرينية تملك حسابًا شهيرًا على تطبيق “سناب شات”، بعد دعوة وجهتها لحضور حفل مختلط بإحدى الاستراحات داخل حي سكني جنوب مكة.

وأكدت مصادر، بحسب صحيفة “سبق”، أن الفتاة وجهت دعوة عبر حسابها، معلنة حجزها مقاعد لحضور الحفل، مبينة أن تكلفة الشخص الواحد 40 ريالاً شاملة وجبة العشاء، وهو ما دفع شرطة مكة للتحقيق في صحة المعلومات ورصد دعوات الحفل والقبض لاحقًا على الفتاة.

وأضافت المصادر أن دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة فتحت تحقيقاً مع الفتاة، كما تم استدعاء صاحب الاستراحة للتحقيق معه حول سماحه بإقامة حفل مختلط داخل استراحته، ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث.