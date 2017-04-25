استخدام خادمات المنازل يوقع 100 سعودي في شرك الاحتيال

المصدر: الرياض- إرم نيوز

وقع حوالي 100 سعودي ضحية لمكتب استقدام٬ حصل على مبالغ مالية بقيمة (16 ألف ریال من كل واحد منهم) قبل 8 أشهر لاستقدام عاملات منازل٬ إلا أنه يماطلهم منذ ذلك الحين٬ بل ويتجاهل الرد على اتصالاتهم المتكررة٬ ما حدا بالمتضررين لتقديم شكوى لدى وزارة العمل.

وقال أحد المتضررين ويُدعى عبدالله العبيد٬ إنه “تقدم لأحد مكاتب الاستقدام في سبتمبر من العام الماضي لاستقدام خادمة إلى السعودية٬ ونص العقد على أنه سيتم إحضارها خلال 30 يوماً٬ مع حقه في تقديم شكوى بعد مرور الثلاثين يوماً”.

وأضاف أن الخادمة لم تحضر رغم مرور 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للمكتب٬ بل وتفاجأ بالمكتب وقد أغلق، وصاحبه يتجاهل الرد على اتصالاته٬ مشيراً إلى أن صاحب المكتب رد عليه في إحدى المرات وأخبره أنه طبيب ويعمل في عيادة٬ وسيتصل به بعد انتهاء عمله٬ لكنه لم يفعل.

وأشار العبيد إلى أنه والمتضررين معه وعددهم حوالي 100 مواطن٬ تقدموا في ديسمبر الماضي بشكوى لدى وزارة العمل٬ إلا أن الشكوى لم يتم النظر فيها رغم مرور خمسة أشهر٬ على حد قوله٬ مناشداً وزير العمل بإحضار صاحب المكتب بحل مشكلتهم حيث إن كل واحد منهم دفع للمكتب 16 ألف ریال سعودي.