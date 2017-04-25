ماذا قال عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي في أول تغريدة بتويتر ؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

استهل وزير الثقافة والإعلام السعودي الجديد، الدكتور عواد بن صالح العواد الثلاثاء، أولى تغريداته الرسمية بعد أن دشن حسابه الموثق على تويتر بقوله “أرفع أسمى آيات الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وولي ولي العهد على الثقة الكريمة، سائلا الله أن يوفقني لخدمة ديني ووطني”.

أرفع أسمى آيات الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على الثقة الكريمة سائلاً الله أن يوفقني لخدمة ديني ووطني — عواد بن صالح العواد (@AwwadSAlawwad) April 25, 2017

وعواد بن صالح العواد من مواليد الرياض في العام 1972، حاصل على دكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة “وريك” ببريطانيا عام 2000، وحاصل على الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996، ونال شهادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض عام 1992.

وشغل الوزير العواد قبل تعيينه وزيرًا للثقافة والإعلام، منصب سفير خادم الحرمين الشريفين في ألمانيا بداية من تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى صدور الأمر الملكي في 22 نيسان/أبريل 2017 بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام.