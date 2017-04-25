السعودية تتبنى موهبة “فناني رصيف جدة” (صور وفيديو)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تعهدت جمعية ثقافية سعودية الثلاثاء، بدعم طفل صغير وشقيقته، بعد أن حققا شهرة واسعة داخل وخارج المملكة، من خلال بيع رسوماتهم البسيطة على رصيف أحد شوارع مدينة جدة.

وجذب طفل صغير لا يتجاوز عمره 5 سنوات، أنظار السعوديين عندما ظهر في صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يفترش الرصيف ويبيع رسومات بسيطة بسعر ريال واحد للوحة.

ولقي مشروع الطفل الصغير إعجابًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تداول مدونوها صوره بشكل جنوني وسط مطالبات بدعمه وتنمية موهبته.

ودخلت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون على الخط، ليعلن فرعها في مدينة جدة عن وصول الطفل الذي يدعى إلياس وشقيقته يسرا ذات السنوات العشر، وصاحبة الرسومات التي كان يبيعها شقيقها.

وقالت الجمعية إنها ستلحق الطفلين، في دورات فنية وتنظم لهما معرضًا فنيًا لعرض رسوماتهما التي نالت شعبية واسعة، بعد أن قدمت لهم دعمًا ماديًا تشجيعيًا لم يتم الكشف عن قيمته.

كما وجه فرع الجمعية في مدينة جدة، دعوة عامة لحضور ودعم الفنانة الموهوبة يسرا وأخوها إلياس، صاحب الصورة المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتخذ الطفل إلياس، من أسفل نفق شارع قابل في حي البلد بمدينة جدة، مكانًا لعرض رسومات شقيقته وبيعها، بينما يتجمع المارة حوله ويشتري بعضهم رسومات منه في محاولة لتشجيعه على مشروعه الفريد.