سيناريو العرج .. “نزاهة” تحيل للملك سلمان قضايا فساد وزراء ومسؤولين وأبا الخيل “خلال أيام”

المصدر: إرم نيوز

فتحت قضية وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج، الباب واسعًا أمام سيناريوهات مشابهة قد تطيح بوزراء ومسؤولين بشكل غير مسبوق في تاريخ المملكة.

وعزل الوزير العرج وأحيل للتحقيق بأمر ملكي على خلفية تحقيق أجرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” في شبهة فساد تتعلق بتعيين ابنه براتب عال في إحدى وزارات المملكة.

وذكرت صحيفة “الحياة” السعودية اليوم الثلاثاء أن “نزاهة” بصدد تحويل قضية مسؤول في إحدى الجامعات، إلى الملك خلال أيام، بتهمة استغلاله لنفوذه في توظيف أقربائه وأزواج بناته في مناصب قيادية بالجامعة.

ولم تكشف الصحيفة اسم المسؤول، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تداولوا سابقًا وثيقة تزعم توظيف الدكتور سليمان أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء المسلمين، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لزوج ابنته في منصب مهم بالجامعة.

ويعيد هذا السيناري إلى الأذهان قضية الوزير العرج التي بدأت بوثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب السعوديين من ظاهرة “الواسطة” المستشرية بشكل كبير في السعودية.

وتسعى المملكة جاهدة لاحتواء الفساد، فيما يتابع العديد من المسؤولين مواقع التواصل والحملات الشعبية عليها، في محاولة لتلبية مطالب الإصلاح التي تخرج بين الفينة والأخرى، ومجاراة الواقع الذي يشهد تغييرًا جذريًا في البلاد.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الحياة” أن نزاهة رفعت أخيراً إلى “المقام السامي” تقارير عن استغلال عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، السلطة لمصالح شخصية ولتوظيف مواطنين برواتب عالية.

وكانت “نزاهة” أحالت 111 قضية شبهة فساد واستغلال نفوذ لمسؤولين حكوميين إلى الجهات الرقابية العام الماضي لاتخاذ القرارات التأديبية في شأنها، مبينة أنها تتعلق بارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد المال العام، وسوء الاستعمال الإداري، والتحايل بقصد إخفاء الجريمة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة جراء اختلاسات وجرائم فساد، لافتة إلى أنها استعادت العام الماضي 463 مليون ريال تم اختلاسها من عاملين في جهات حكومية عدة.