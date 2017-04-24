بعد إعادة البدلات.. أعضاء بمجلس الشورى يتوقعون عودة ما حُسم من رواتبهم

المصدر: متابعات

لم يستبعد أعضاء مجلس الشورى في السعودية، عودة النسبة التي حسمت منهم تحت بند البدلات والمكافآت إبان تخفيضها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ما خفض راتب عضو مجلس الشورى 15% والوزير 20%.

وبعد صدور القرار الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت إلى ما كانت عليه، رجح بعض أعضاء المجلس عودة النسبة التي حسمت منهم من المكافآت، حيث أن راتب عضو مجلس الشورى قبل الحسم كان 26.450 ألف ريال، فيما أصبح بعد الحسم 22.482 ألف ريال.

ووفق صحيفة “الحياة” السعودية، لم يستبعد عضو مجلس الشورى محمد القحطاني إعادة النسبة التي حسمت من مكافآت أعضاء مجلس الشورى والوزراء ومن في حكمهم، وأن يتم النظر فيها، مثلها في ذلك مثل البدلات التي أعيد صرفها.

وتوقع كذلك عضو الشورى محمد آل ناجي عودة نسبة المحسوم لأعضاء الشورى، وقال: “إن إرجاع البدلات لكل الموظفين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى، متوقع بشمول القرار الملكي الجميع، حتى الوزراء، والذين حسم منهم 20%”.