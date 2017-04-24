شاهد بالفيديو.. ردة فعل “مثيرة” لمواطن سعودي على الأوامر الملكية الأخيرة

المصدر: الرياض ـ إرم نيوز

عبر مواطن سعودي عن سعادته بالأوامر الأخيرة التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، بطريقته الخاصة، حيث قام بنحر جمل وتوزيعه على المواطنين.

و تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه “لمواطن سعودي من منطقة القصيم، يعبر عن فرحته بالأوامر الملكية التي صدرت السبت، وذلك بنحر جمل وتوزيعه على المواطنين”.

وأظهر المقطع المتداول الشخص، الذي لم يذكر اسمه، وهو يقف في حظيرة إبل، مبيناً أنه نحر الجمل “نيابة عن شباب وأبناء منطقة القصيم، وبالأخص منهم أبطال الحد الجنوبي”.

ونصت الأوامر الملكية التي صدرت أول أمس، على إعادة صرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة لما كانت عليه، وتقديم موعد الاختبارات النهائية إلى ما قبل بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى إعفاء عدد من المسؤولين والوزراء وتعيين آخرين.