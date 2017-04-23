بالفيديو..الشاب السعودي الذي أطاح بالوزير خالد العرج يكشف دوافعه

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف الشاب السعودي سعد الثويني، الذي كان أول من تقدم بشكوى ضد تعيين ابن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج في وظيفة حكومية، تفاصيل شكواه وكيف تقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”.

وأوضح الثويني أن الشكوى بدأت عبر هاشتاغ “توظيف ابن الوزير بـ 21 ألفًا” على تويتر وما صاحب ذلك من مخالفات نظامية، وأنه انتظر أن يقوم أي شخص بالتبليغ عن شبهة الفساد الواضحة، إلا أن ذلك لم يحدث، مما جعله يتقدم ببلاغ إلى “نزاهة”، مشيراً إلى أن بعض المتابعين للهاشتاغ شجعوه على تلك الخطوة، إلا أن آخرين حذروه من مغبة خطورة تلك الخطوة وأنها قد تعصف به وبحياته.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه راجع نظام التعيين على بند الكفاءات المتميزة وشروطه، التي لم تنطبق على ابن الوزير، وتوجه بشكواه إلى “نزاهة“، وسجل البلاغ بشكل رسمي وسط ترحيب من المسؤولين، ثم تابعه بعد يومين، وفهم من مسؤولي الهيئة أن الأمر به شبهة فساد، وأن الهيئة سترفع الأمر لـ”المقام السامي”.

وأشار الشاب السعودي إلى أنه صدر عقب ذلك بيان رسمي بإدانة ابن الوزير ومعه حالات أخرى مماثلة في 10 وزارات، كما أنه زار الهيئة منذ 3 أيام فقط، فأُبلغ أن الأمر في الديوان الملكي، وسيصدر فيه قرار قريبًا، مشيداً برجال “نزاهة”، معتبرا أنهم على قدر المسؤولية ومحل ثقة.