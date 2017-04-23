بالصور.. تعرّف على الأمراء الشباب الذين تم تعيينهم نوابًا لأمراء المناطق في السعودية

المصدر: عدنان عبدالله - إرم نيوز

دفعت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس السبت، بعدد من الأمراء الشباب لشغل مناصب نواب أمراء المناطق.

وقد اكتسب الأمراء الثمانية الذين تم تعيينهم نوابا لأمراء عدة مناطق، خبرات عملية من خلال شغلهم سابقا مناصب ومواقع عدة بالمملكة.

الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة.

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة الرياض.

الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.

الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة عسير

الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة نجران.

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائباً لأمير منطقة جازان.

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز: نائباً لأمير المنطقة الشرقية.

الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، نائباً لأمير منطقة القصيم.

وشملت الأوامر الملكية كذلك عدة تعيينات وإجراءات أخرى من بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى سابق عهدها.