مؤسسة النقد السعودية تصدر بيانًا خاصًا حول راتب الشهرين للمشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما“، في بيان لها، عدم أحقية المساس بأي شكل من الأشكال براتب الشهرين الذي أمر بصرفهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل).

ووجه البيان الذي نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إلى عموم البنوك في المملكة العربية السعودية.

ويستفيد من راتب الشهرين، منسوبو وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة، المشاركون في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت، عدداً من الأوامر الملكية كان من بينها، صرف راتب شهرين للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.