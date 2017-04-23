بعد تلقيه رشوة بمليون ريال.. كاتب عدل سعودي يتبرع بـ 150 ألفًا لبناء مسجد

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت تحقيقات تجريها السلطات السعودية في “كارثة سيول جدة 2009” ، أن كاتب عدل حصل على رشوة بقيمة مليون ريال سعودي استقطع منها 150 ألف ريال لبناء مسجد.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن السلطات المختصة لا تزال مستمرة في إجراء التحقيقات المتعلقة بـ “كارثة سيول جدة 2009″، حيث يواجه مهندس مياه تزوير تواقيع في مستخلصات مالية، فيما يواجه كاتب عدل تهمتي التزوير والرشوة.

وكشفت التحقيقات التي بدأتها الأجهزة الرقابية لتتبع صكوك وحجج استحكامات صدرت بطرق مخالفة، أن كاتب عدل استبدل حجة استحكام صدرت على مساحة 50 مليون متر مربع تعود لأحد الأمراء إلى 85 مليون متر مربع، كما اعترف كاتب عدل آخر بتلقية رشوة بمليون ريال استقطع منها 150 ألف ريال لبناء مسجد.

كما كشفت التحقيقات عن حصول كاتب على نسب من المخططات تم إفراغها بطريقة غير نظامية.

يشار إلى أن 5 كتاب عدل موقوفون عن العمل منذ سنوات سجلوا حضورًا لافتا في التحقيقات الجديدة.