بعد تعيينه بمرسوم ملكي.. أول تعليق للأمير فهد بن تركي

المصدر: الرياض ـ إرم نيوز

في أول تعليق له بعد تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم، ضمن مجموعة من التغييرات شهدتها الإدارة السعودية، أمس السبت، شكر الأمير فهد بن تركي بن فيصل، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر العاهل السعودي في وقت متأخر من يوم السبت، عدداً من الأوامر الملكية كان على رأسها ترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية.

وقال الأمير فهد بن تركي بن فيصل “إمارة منطقة القصيم بقيادة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، حقّقت الكثير من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن في المنطقة، في ظل مسيرة الخير والنماء التي تعيشها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتصل إلى عصر التقدم والنهضة والتطور في شتى المجالات”.

وأضاف الأمير “أسأل المولى أن أكون خير سند لأمير منطقة القصيم، وأن أكون عند حُسن ظن القيادة.. هذا التعيين إنما هو تكليف وتشريف ومسؤولية ووسام شرف” وتابع “أتطلع أن أسهم بما يوازي هذه الثقة الغالية”.

وشمت الأوامر الملكية تعيين فهد بن تركي آخر هو ابن عبد العزيز آل سعود، قائداً للقوات البرية مع ترقيته إلى رتبة فريق ركن.

وتناقل معلقون سعوديون صورة له عندما شارك في جنازة والده الأمير تركي بن عبد العزيز؛ بلباسه العسكري؛ حيث عاد، حينها، من الحد الجنوبي؛ ليحضر جنازة والده.