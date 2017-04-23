قرار جديد من وزارة العمل السعودية بشأن “العمالة المنزلية”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قررت وزارة العمل السعودية إلزام أصحاب الأعمال من المواطنين بفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية “تضمن تحصيلهم لأجورهم وحمايتها”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قوله إن إطلاق مشروع فتح الحسابات جاء “سعيًا من الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود عمل تلك العمالة”.

وأوضح أبا الخيل أن “المشروع يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز المبادئ الحقوقية في المملكة”.

وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى سيشمل العمالة المنزلية الموجودة على أرض المملكة، مضيفًا أن المشروع يُلزم صاحب العمل بتوثيق عقد التوظيف إلكترونيًا عبر موقع “مساند”، وتحديد الأجر الشهري للعامل، ثم بفتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية.

وجدد أبا الخيل دعوته لكافة عملاء الوزارة للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم بشأن العمالة المنزلية، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، ومنها التقدم بالشكوى إلكترونيًا عبر برنامج العمالة المنزلية (مساند).