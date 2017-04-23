تقرير: وزير المالية السعودي يحدد عدد وموعد تطبيق النظام القديم للبدلات والمكافآت

المصدر: متابعات

ذكر تقرير صحفي سعودي، أن الأثر المباشر لتطبيق النظام القديم الخاص بصرف البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، سيحدث اعتباراً من نهاية شهر شعبان القادم، وفق التقويم الهجري.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الأثر المباشر لإعادة البدلات لجميع موظفي الدولة سيحدث مع نهاية الشهر المقبل عندما يتم تعديل المرتبات، وفق ما ذكره موقع “سبق” الإخباري السعودي.

ونوه الجدعان بأن البدلات والمكافآت المعدلة يبلغ عددها 51 بدلاً ومكافأة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًا يوم أمس السبت يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد إيقافها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وقال المرسوم الذي بثته قناة الإخبارية الحكومية‭،‭ ‬‬‬ إنه صدر “أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين”.

وفي سبتمبر أيلول خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20% وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضًا في أسعار النفط.

وكانت تلك الإجراءات أول تخفيضات فيما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشكلون نحو ثلثي القوى العاملة في السعودية.

وقال المرسوم إن ذلك كان ردًا على الهبوط الحاد في سعر النفط المصدر الرئيس لعائدات الدولة.