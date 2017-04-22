ضمن خطة انتقال.. العاهل السعودي يجدد الدماء بمنظومة الحكم بأكبر عدد من أحفاد الملك المؤسس

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدماء بمنظومة حكم البلاد بـ 16 حفيدا للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، اختارهم لتولي مناصب قيادية في المملكة ضمن خطة انتقال قيادية بين جيل الأبناء والأحفاد بدأها الملك سلمان منذ توليه سدة الحكم مطلع العام 2015.

وسيطرت أوامر ملكية بتعيين أمراء شباب من جيل الأحفاد في مناصب قيادية على حزمة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان مساء السبت وتضمنت تغييرات هامة في المناصب القيادية والوزارية.

وتم تعيين غالبية الأمراء الجدد وهم من جيل الشباب، في مناصب نواب أمراء للمناطق، ليكونوا مرشحين في المستقبل لتسلم إمارات المناطق السعودية الـ 13 .

وشمل التعيين أبناء غالبية أشقاء العاهل السعودي الملك سلمان، وبعضهم قد فارق الحياة أو لا يتسلم أي منصب رسمي حالياً، مثل تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير، وهو نجل ولي العهد السعودي السابق.

وكان لافتاً في التعيينات الجديدة تعيين بعض الأمراء من جيل أبناء الأحفاد في مناصب قيادية، مثل تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لأمير المدينة المنورة، وهو ابن حفيد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

وبدأ جيل الأحفاد يتسلم مناصب قيادية رفيعة في المملكة منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في بلاده خلفاً لأخيه الراحل الملك عبدالله، وتعيينه حفيداً كولي لعهد المملكة وهو الأمير محمد بن نايف، ليكون أقرب حفيد مرشح لتولي قيادة المملكة في المستقبل.

وغالبية أبناء الملك المؤسس للسعودية عبدالعزيز آل سعود، كبار في السن، بمن فيهم العاهل السعودي الذي تجاوز الـ 80 عاماً من عمره، وظلت قضية انتقال الحكم من جيل الأبناء إلى الأحفاد موضع اهتمام داخلي وخارجي في بلد كالمملكة له ثقل سياسي واقتصادي وديني عالمي.