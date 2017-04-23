من هو عصام بن سعيد المكلف بعمل خالد العرج وزير الخدمة المدنية المُقال؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعفت الأوامر الملكية في السعودية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء السبت، وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه وتم تكليف عصام بن سعيد القيام بعمل الوزير المقال.

وكلف بن سعيد، في شهر مارس أذار من عام 2015، بالقيام بعمل وزير الإسكان، خلفاً للدكتور شويش الضويحي.

وشغل بن سعيد منصب “باحث قانوني” في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405 هجري، ثم عين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هجري، ثم كلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427 هجري، ليعين بمنصب رئيس لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428 هجري.

وشارك بن سعيد في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414 هجري، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.

الشهادات العلمية..

حصل بن سعيد على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود وحصل منها على ليسانس الأنظمة.

نال بن سعيد درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة ( كلية الحقوق ) أيضاً بتقدير ممتاز.

وحصل على درجة الدكتورة في القانون العام بجامعة القاهرة ( كلية الحقوق) بتقدير ممتاز.