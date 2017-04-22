الأوامر الملكية في السعودية تعتمد إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت متأخر من اليوم السبت، عدداً من الأوامر الملكية، كان منها اعتماد إنشاء مركز باسم “مركز الأمن الوطني” ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم ( مستشار الأمن الوطني).

ونص القرار:

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اعتمدوا الآتي:

أولاً: إنشاء مركز باسم (مركز الأمن الوطني) يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.

ثانياً: إحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم (مستشار الأمن الوطني).

ثالثاً: يرأس مستشار الأمن الوطني المركز المشار إليه في (أولاً).

وإكمال ما يلزم بموجبه .