الأوامر الملكية في السعودية تعفي وزير الخدمة المدنية خالد العرج بعد تقارير هيئة “نزاهة” عن فساده

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعفت الأوامر الملكية في السعودية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم السبت، وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه وتكليف عصام بن سعيد القيام بعمل الوزير المقال.

وقد قررت الأوامر الملكية تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع العرج “فيما ارتكبه من تجاوزات”.

وانشغل الرأي العام السعودي في شهر أكتوبر الماضي على نطاق واسع بوثيقة متداولة، تدعي أن الوزير خالد العرج عيّن ابنه براتب شهري مرتفع وسط انتقادات لاذعة ومطالب بإقالته.

وأوضحت الوثيقة المتداولة أن عبدالله خالد العرج مؤهل ثانوي، يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية على وظيفة مدير مشاريع براتب وقدره 21 ألف ريال.

وتقدم السعودي سعد الثويني، بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد السعودية “نزاهة” لوجود شبهة فساد في قضية ابن الوزير، مطالباً بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة.

وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية للتصدي للفساد المستشري في جسم الدولة، منذ حوالي 4 أعوام، بتوجيه شخصي من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي ظل الشكاوى المتكررة من “نزاهة”، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العام 2015، بأن تلتزم الجهات التي يشملها اختصاص “نزاهة” بالرد على استفساراتها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها الاستفسارات والملحوظات، وبالنسبة إلى الاستفسارات العاجلة جدًا والمهمة وذات الطابع المُلِح، يكون الرد عليها خلال 5 أيام فقط.