مقتل مصري على يد مقيم يمني بالسعودية إثر خلاف مروري

المصدر: محمد منصور– إرم نيوز

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن الشرطة السعودية ألقت القبض على مقيم يمني قتل مصريًا طعنًا جنوب المملكة، لافتة إلى أن الادعاء العام أجرى التحقيقات مع الجاني، حيث اعترف بالاعتداء بالطعن على المواطن المصري.

وأفاد حازم رمضان قنصل عام مصر بجدة، في بيان تلقت “إرم نيوز” نسخة منه، أن القنصلية العامة تتابع حادث مقتل المواطن المصري أحمد الهادي عبده سليمان، الذي توفي مساء الخميس الماضي في محافظة خميس مشيط التابعة لإمارة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، نتيجة تعرضه لطعنه قاتلة من أحد المقيمين وهو يمني الجنسية، إثر خلاف مروري بين المواطن والجاني.

وأشار القنصل العام إلى أنه قام بإيفاد مندوب القنصلية العامة المتواجد بشكل دائم في إمارة عسير إلى مقر شرطة الجنوبية بمحافظة خميس مشيط فور حدوث واقعة القتل لحضور ومتابعة التحقيقات.

وأضاف أن الشرطة السعودية ألقت القبض على الجاني، وتم التحقيق معه من جانب الادعاء العام، حيث اعترف بالاعتداء بالطعن على المواطن المصري، لافتًا إلى أن مندوب القنصلية العامة التقى أقارب المتوفي المتواجدين بالمملكة لإنهاء إجراءات دفن الجثمان فور انتهاء العرض على الطب الشرعي لاستكمال إجراءات القضية.

وأكد القنصل العام عزم الخارجية المصرية على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على حقوق المواطن المصري وأسرته، مشيدًا في الوقت نفسه بالتحرك السريع من جانب أجهزة الأمن السعودية في التعامل مع الحادث والقبض على الجاني.