بعد أن شغلت 20 موظفًا.. محكمة سعودية ترفض دعوى مواطن ضد وافد وتصفها بـ”التافهة”

رفضت محكمة سعودية نظر قضية دعوى رفعها مواطن ضد وافد ووصفتها بـ”التافهة”.

وفي تفاصيل القضية أن المواطن مقيم الدعوى اتهم الوافد بالتلفظ عليه في العمل والإمساك بقميصه ما استدعى تدخل الشرطة التي أحالت الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء، ثم تم رفعه لاحقا إلى المحكمة، وعقدت عدة جلسات بحضور الخصوم والشهود على مدى 10 أشهر، وباشرها واطلع عليها ووقع عليها أكثر من 20 موظفا إداريا موزعين على 4 جهات حكومية وأقسام اتصالات وإدارات مختصة، فضلا عن رجال أمن ومحقق ومدع عام في هيئة التحقيق ومدع عام في المحكمة وإداريين في المحكمة وقاض وكاتب ضبط بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي النهاية وصف القاضي هذه القضية بأنها “من الدعاوى التافهة” التي تشغل المحاكم وتزيد من أعبائها دون جدوى، بعد أن تبين أن إمساك القميص كان “حركة عادية” ولم يكن بقصد الاعتداء أو الهجوم ولم تثبت للمحكمة إدانة المقيم طبقًا للشهود، لذا قررت إخلاء سبيله في هذه الدعوى.