فيديو صادم.. تخريب هستيري لـ”استراحة” في السعودية (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو يظهر فيه قيام مجموعة من الشباب باعتداء على شاب آخر بعنف وتخريب مزرعة (استراحة) بشكل كبير، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن ترددت أنباء عن كون الحادثة المثيرة وقعت في المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو عدة شباب يقومون بضرب وتعنيف شاب آخر في مقتبل العمر، بينما يقوم آخرون بعمليات تكسير لمحتويات المزرعة بشكل هستيري شملت حتى إتلاف الأشجار.

وقال مغردون سعوديون على موقع “تويتر”، إن الحادثة وقعت الجمعة بمزرعة في القطيف شرق السعودية، وإن من ظهر في المقطع هو ابن صاحب المزرعة، الذي أجّرها ليوم واحد للمعتدين عليه.

لكن آخرين شككوا بهذه الرواية، مستندين إلى وجود شخص بين المعتدين يقوم بالتصوير بواسطة كاميرا احترافية مثبّتة على كتفه، وطالبوا وزارة الداخلية بكشف حقيقة الحادثة، وما إذا كانت في المملكة بالفعل.

وتحوّلت الحادثة إلى سجال طائفي على موقع “تويتر”، بعد أن تم التفاعل معها عبر وسم يحمّل مسؤولية الحادثة لطائفة معينة في المملكة.

ومن الصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي تأكيد رسمي لتفاصيل الحادثة ومكان وتاريخ وقوعها.

وعادة ما تحقق السلطات السعودية بكل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد الساحة الأكبر لنقاشات السعوديين واهتماماتهم.