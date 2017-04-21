الجدعان: مكتب ترشيد الإنفاق يوفر للسعودية ما يصل إلى 4.5 مليار دولار

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية، حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق هذا الأسبوع: إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز، وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

وقال الجدعان أمس الخميس: إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2106.

وأضاف الجدعان: “يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارًا أو 17 مليار ريال حتى الآن” دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات، بحسب رويترز.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في معاناة السعودية من عجز ضخم في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15 % من الناتج المحلي في 2015.

ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضًا.

وقال الجدعان: إن المملكة “جاهزة ومستعدة لتطبيق” الضريبة في موعدها في الأول من يناير/ كانون الثاني 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.

وتهدف جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتطبيق الضريبة في وقت متزامن، لكنَّ خبراء الاقتصاد والمسؤولين في بعض الدول قالوا إن تطبيق الضريبة في وقت واحد قد لا يكون ممكنًا.

ويرجع ذلك إلى تعقد عملية إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على الامتثال لها في منطقة تبلغ فيها الضرائب أدنى مستوياتها.

وتضغط الأوضاع التقشفية على الاقتصاد السعودي الذي اعتاد الاعتماد على الإنفاق الحكومي لدعم النمو.

ومن أجل دعم الاقتصاد، تستعد السعودية لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الكبرى، وجرى الكشف عن أول هذه المشروعات هذا الشهر وهو مدينة ترفيهية بجنوب الرياض تضم منشآت رياضية وثقافية من بينها منطقة سفاري ومدينة ملاهٍ، من إنشاء سيكس فلاجز.

وقال الجدعان: إن مزيدًا من المشروعات سيتم الإعلان عنه في أكتوبر/ تشرين الأول حين يكشف صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، عن استراتيجيته.