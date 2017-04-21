إنقاذ حياة مهرب هيروين في مطار بالسعودية قبل انفجار الكبسولات في أحشائه (صورة)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تمكن رجال الجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة السعودية، من إنقاذ حياة مهرب هيروين من موت محقق، بعد أن كادت كبسولات الهيروين أن تنفجر داخل أحشائه.

وذكر مدير عام الجمرك في التفاصيل، أنه أثناء عمل المراقب الجمركي في التفتيش، اشتبه بأحد المحرمين القادمين من إحدى الدول الآسيوية، ما جعله يحيله إلى أجهزة الكشف بالأشعة السينية، فاتضح وجود 40 كبسولة داخل أحشائه.

وأضاف أنهم أخضعوا المهرب للكشف الطبي وللتأكد من خروج الكبسولات، لكن الطبيب المناوب طلب تحويله عاجلا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له لصعوبة حالته الصحية، وبعد إتمام الإجراءات تم استخراج عدد 40 كبسولة من أحشاء المُهرب، بحسب موقع “أخبار 24”.

وأوضح أنه بعد فتح الكبسولات اتضح أنها تحتوي على كمية بلغت قرابة النصف كيلو جرام من الهيروين المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.