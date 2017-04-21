“العمل السعودية” توضح حقيقة حالة “رمزي” الذي صوره شقيقه وهو في غرفة مزرية.. وتطالب الشرطة بالتحقيق

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خالد أبا الخيل، أن المواطن الذي يدعى “رمزي”، وأجبره أخوه من أمه على العيش بمفرده في غرفة متهالكة بمحافظة أبوالعريش، تعرض لعنف وإهمال شديدين بحسب تقارير الفحص الطبي، وهو ما تسبب بمعاناته جسديًا ونفسيًا.

وأكد، وفقًا لصحيفة “عاجل”، أن الوزارة باشرت الحالة بمرافقة مندوب من وزارة الصحة، واتضح حينما تم نقله إلى المستشفى أنه يعاني ارتفاعاً في مستوى السكر في الدم، ولديه ورم في اليد اليمنى.

بدوره، قال “أحمد” شقيق “رمزي” أن فرع الوزارة بمنطقة جازان أرسل خطابًا إلى الشرطة يطلب فيه استدعاء شقيق رمزي لأمه، المتهم بأخذ هويته الوطنية وبطاقته البنكية، والتسبب بقطع إعانة الضمان الاجتماعي عنه.

يذكر أن “أحمد” وهو شقيق “رمزي” وثَّق مقطع فيديو له، أظهر فيه الغرفة المزرية التي يعيش فيها أخوه، بعد استيلاء أخيهما الثالث من أمهما على أمواله وأوراقه الثبوتية، مناشدًا الجهات المعنية التدخل وتخليصه من هذه المأساة.