بالفيديو.. سعودي ينزل من سيارته وسط الشارع ليرقص بطريقة غريبة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نشر أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر فيه شخص قام بتعطيل حركة السير في أحد الطرق الرئيسة في الدمام، عقب نزوله من سيارته في الشارع ليرقص مستخدمًا خنجره، وسط تعجب المارة وقائدي المركبات من تصرفاته.

ولم يتضح مكان أو زمان تصوير الفيديو بالتحديد، والذي ظهر فيه شخص ينزل من سيارته ويقوم بإخراج خنجره ويؤدي رقصة على بعض الأغاني. وفقا لموقع “أخبار 24”.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعجبهم من تصرف الشخص، فيما عذره بعض الأشخاص حيث قالوا إنه يرغب في التسرية عن نفسه بسبب زحام الشارع الشديد، بينما دعا آخرون الأمن إلى البحث عنه وسرعة القبض عليه، لتعطيله حركة المرور والتحقيق معه والتعرف على حالته العقلية.