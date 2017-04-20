بالفيديو.. سعودي يفاجأ بمخالفة مرورية على سيارته الجديدة وهي في الوكالة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف مواطن سعودي في مقطع فيديو عن دهشته واستغرابه بعد أن وجد مخالفة “ربط حزام” بـ150 ريالًا على سيارته الجديدة، التي لم تُخرج من الوكالة بعد.

وقال المواطن بانفعال في فيديو أكد فيه أن سيارته جديدة لم تسر سوى 35 كيلومترًا فقط، مضيفا أنه فُوجئ بمخالفة عدم ربط حزام الأمان في الرياض بينما هو متواجد في الدمام، موضحًا أنه لم يتحرك بالسيارة.

ولفت الرجل إلى أنه دفع المخالفة، لكنه قال: “أخشى بعد ذلك وجود مخالفة قطع إشارة وأنا لم أغادر الدمام وذهبت إلى الرياض”.

ووجّه رسالة لمدير المرور للتحرك ومعرفة المتسبب بمثل هذا التلاعب.