السعودية.. أمير عسير يصدر هذا القرار المشدد بحق مثيري الفوضى بمهرجان أبها (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن مصدر مسؤول أن أمير منطقة عسير في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن خالد وجه بالقبض على الشباب الذين أثاروا فوضى خلال افتتاح مهرجان “أبها عاصمة السياحة العربية”.

وأضاف المصدر أن الأمير وجه بإجراء تحقيقات عاجلة في الواقعة، إلى جانب استمرار التحقيق مع الذين تم إلقاء القبض عليهم، مبينا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في الأحداث، منعاً لتكرارها. وفقا لموقع “أخبار 24”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تجمهر أعداد كبيرة من الشباب في الشوارع المحيطة بموقع المهرجان، وقيامهم بأعمال فوضى وتخريب، والعبث بطفايات الحريق، وتضييق بعضهم على سائقي السيارات التي تسير في الشوارع القريبة من مكان الاحتفالات، الأمر الذي أثار استياء الحاضرين.