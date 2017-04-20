لماذا امتنع طيار سعودي عن استهداف أخطر قائد ميداني للحوثيين؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

ضرب طيار سعودي مثلا في الرحمة والإنسانية على تحقيق مكسب عسكري كبير حين امتنع عن قصف أخطر قيادي ميداني للانقلابيين في اليمن وهو عبدالله عيضة الرزامي.

والتزم الطيار السعودي بقواعد الاشتباك التي أقرها التحالف العربي في استهداف الحوثيين، حيث أوضح مصدر لصحيفة “الوطن”، أن قائد إحدى مقاتلات السعودية امتنع عن قصف موقع يتحصن به القائد الحوثي عبدالله الرزامي، بعد أن تم رصده أثناء خروجه من الموقع وهو يحمل حفيده الرضيع بين يديه، حيث لم يتردد الطيار في اتخاذ قرار بعدم قصفه لسبب إنساني كونه يحمل رضيعا، وعاد بطائرته إلى قاعدتها العسكرية.

وأشادت القيادات العسكرية للتحالف بسلوك الطيار والتزامه القواعد، مؤكدة أن تصرفه قاعدة ثابتة تسير عليها قوات التحالف التي لا تتعمد أبدا الإضرار بالأبرياء، رغم استهداف الحوثيين للمدنيين في القرى الحدودية للمملكة.