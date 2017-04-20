الشورى السعودي يصوت على تعديلات في مناهج التعليم أهمها إبراز صورة المرأة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

يستعد مجلس الشورى السعودي للتصويت على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بما يتناسب مع دورها شريكا أساسا في التنمية المجتمعية، الثلاثاء المقبل.

وسيدلي أعضاء المجلس بأصواتهم في طلب إبراز صورة المرأة، كما طالبت اللجنة التعليمية في المجلس في توصياتها التي سيتم التصويت عليها، بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم وحاجة الوزارة، وفقا لصحيفة “الحياة”.

كما يصوت المجلس على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة.

فيما يدلي الأعضاء بأصواتهم في المطالبة بتطوير تعليم اللغة الإنكليزية في مدارس التعليم العام، من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية باكرة.