بالصور.. الأمن السعودي يكشف عن سر العثور على جثة متحللة في تبوك وجنسية صاحبها

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت الجهات الأمنية في تبوك السعودية عن تفاصيل العثور على جثة متحللة تعود لأحد الأشخاص بمنطقة الطبيق في وادي العاقر، يوم الثلاثاء.

وأرجعت المعلومات الأولية، الوفاة، إلى تعرض صاحب الجثة إلى العطش الشديد، لابتعاده عن مدينة تبوك بمسافة تصل إلى 180 كلم.

وأوضحت مصادر لصحيفة “سبق”، أن الجثة المتحللة عثر بجوارها على ملابس وماكينات حلاقة وحقيبة بها أوراق ثبوتية تؤكد أن صاحبها ينتمي لجنسية عربية، مضيفة أنه مر على الجثة مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، ما تسبب بتحللها بشكل شبه كامل.

وقالت الجهات الأمنية إنها تحفظت على بقايا رفات ومتعلقات الشخص، لحين إجراء التحقيقات اللازمة للوفاة ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بها.