في أول جولة خارجية منذ توليه الرئاسة.. ترامب قد يزور السعودية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يضيف زيارة إلى السعودية لجولة أوروبية في مايو/ آيار المقبل، في أول رحلة خارجية له منذ أن تولى الرئاسة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن مثل هذه الرحلة “نوقشت” داخل أروقة فريق الرئيس الأمريكي.

ويعتزم ترامب بالفعل حضور قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في 25 مايو/ آيار والسفر إلى صقلية لحضور قمة قادة مجموعة السبع المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مايو.

وزار وزير الدفاع جيمس ماتيس الرياض، الأربعاء، حيث اجتمع مع كبار المسؤولين السعوديين، وقال إنه يتطلع إلى أن “تفتح زيارته الباب إلى زيارة ترامب للسعودية”.

وقبل نحو عام، التقى الرئيس السابق باراك أوباما بزعماء مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وجعل ترامب الشرق الأوسط وقتال تنظيم “داعش” محورًا لرئاسته. وأمر البحرية الأمريكية بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية سورية بعد هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا في وقت سابق هذا الشهر.

واجتمع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بترامب في واشنطن في مارس/ آذار، خلال زيارة وصفها أحد كبار المستشارين السعوديين بأنها “نقطة تحول تاريخية” في العلاقات الأمريكية السعودية.

وكانت علاقة الرياض بإدارة أوباما مشحونة دائمًا، وشعرت السعودية بأن إدارة أوباما اعتبرت تحالف الرياض مع واشنطن أقل أهمية من التفاوض على اتفاق لكبح برنامج إيران النووي.