مراهقون من قائدي دبابات نارية يعتدون بالضرب والعض على مراقبي أمن بلدية بالسعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

لا يزال مسلسل الاعتداء على رجال الأمن في المملكة العربية السعودية مستمرا، ففي واقعة جديدة أقدم مراهقون من قائدي الدبابات بكورنيش ينبع على الاعتداء على مراقبي الأمن والسلامة ببلدية المحافظة، وسط موجة غضب عارمة على تكرار مثل هذه الحوادث.

وأقدم مجموعة من قائدي الدبابات بكورنيش ينبع على الاعتداء على مراقبي الأمن والسلامة في بلدية ينبع، بعد أن حجزت إحدى الدبابات المخالفة، إذ ضربوا وعضوا وجرحوا أحد مراقبي الأمن بأماكن متفرقة من جسمه.

كما تمكن المراهقون من تهريب الدبابة المحجوزة بالقوة من المراقبين بعد الاعتداء عليه، فيما تم تبليغ قسم الشرطة بالواقعة.

وأكدت مصادر لصحيفة “سبق” عزمها على مخاطبة الإمارة بسرعة القبض على المتهمين وإيقاع أشد العقوبات عليهم.

ويشكو العديد من المواطنين من ظاهرة الدبابات النارية المخالفة أثناء التنزه، إذ يقومون بإزعاج المصطافين وتشغيل الأغاني بصوت مرتفع، مطالبين بتكثيف الرقابة ومصادرة الدبابات المخالفة.