منهم أصحاب الشيكات دون رصيد.. مصادر تؤكد إيقاف خدمات 57 ألف مواطن سعودي ومقيم

المصدر: متابعات

ذكر تقرير صحفي، أن الجهات القضائية السعودية المختصة أوقفت “خدمات” نحو 57268 مواطنا سعوديا ومقيما، خلال العام الحالي، منهم 85% سعوديون و15% وافدون.

وكتبت صحيفة “عكاظ” السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيقاف الخدمات يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع الذي أوقفت خدماته “المدين” وحجز كذلك مستحقاته المالية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة كانت.

ونوهت المصادر بأن تلك القرارات أتت تنفيذا للمادة الـ 46، والتي ينص فحواها على أن المدين يعتبر مماطلاً بعد 5 أيام من تاريخ إبلاغه بضرورة التنفيذ في حال لم يقم بالوفاء بالديون المترتبة عليه، أو بالإفصاح عن أموال تكفي للوفاء بالدين.

وشددت المصادر أن إيقاف الخدمات يأتي انسجاماً مع ضرورة إعادة “هيبة القضاء” ومنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد الديون وملاحقة أصحاب الشيكات من دون رصيد.