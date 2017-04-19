بالصور.. إندونيسية تكشف عن تعذيب زوجها السعودي لها بهذه الطريقة المروعة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تنظر محكمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في دعوى مقدمة من إندونيسية ضد زوجها السعودي.

واتهمت المرأة زوجها بتعنيفها وإحراقها بسكب البنزين على جسدها وإشعال النار فيه، بسبب خلافات حادة بينهما.

وقالت الزوجة، إنها تعرضت لحروق من الدرجة الثانية أدت إلى تشوهات في وجهها وفروة رأسها وعينيها ويديها، مؤكدة نيتها طلب الطلاق من زوجها، مضيفة أنها متزوجة منه منذ 21 عاما وأنجبت منه طفلين، لكنها عانت معه كثيرا، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

لكن الزوج أنكر في أول جلسات المحاكمة إشعال النار في زوجته، متهما إياها بالإضرار به وإخفاء ولديه عنه، مقدما ما يثبت تعرضه لاكتئاب نفسي مزمن، إلا أن أن تقريراً طبياً أفاد بأنه واعٍ ومدرك ولا يعاني من أعراض أي اعتلالات نفسية أو عقلية.