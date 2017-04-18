إصابة 5 مواطنين سعوديين بمقذوفات على نجران مصدرها اليمن ‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، إصابة 5 من مواطنيها إثر سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على نجران، جنوبي المملكة.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، نقلاً عن الدفاع المدني في نجران، أن “5 مواطنين بينهم امرأة وطفلة، أصيبوا جراء سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية”.

ولم تحدد القناة هوية الجهة التي أطلقت المقذوفات، لكن الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة، يشهد معارك مستمرة بين جماعة “أنصار الله (الحوثي)” والقوات السعودية.

ويشنُّ الحوثيون، هجمات صاروخية على المناطق الحدودية الجنوبية للسعودية، أسفرت خلال الفترة الماضية عن سقوط مغتربين من جنسيات عربية وآسيوية، كما سقط فيها عسكريون.