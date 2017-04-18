أسماء ورتب العسكريين الذين قضوا في الطائرة السعودية بمأرب

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة عمودية من نوع “بلاك هوك” تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب.

وأسفر الحادث عن سقوط 12 عسكريًا سعوديًا بينهم أربعة ضباط، وستة ضباط صف وجنديان من القوات المسلحة، وأضاف البيان أن تحقيقًا يجري حاليًا لمعرفة أسباب سقوط الطائرة.

ونشر الصحفي السعودي إبراهيم الشيبان قائمة بأسماء ورتب الضباط وضباط الصف والجنود الذين قضوا في حادث الطائرة، كاشفًا أن من بينهم برتبة مقدم ركن عبدالرحمن بن سعيد الشهراني، وفيصل بن سعود السبيعي، وبرتبة نقيب طيار كان من بين الضباط تركي بن إبراهيم الهويرني، والملازم أول طيار ريان بن عبدالرحمن الشهراني.

ومن بين ضباط الصف الذين قتلوا في الطائرة السعودية، الرقيب فني موسى بن سالم الشهري، برتبة رقيب أول علي بن يحيى الشيخي، ونايف بن حسن معوض، وبرتبة رقيب علي بن عبدالله الحلافي، وبرتبة عريف، معيض بن محمد القحطاني، ومهل بن سالم الرشيدي.

وضمت القائمة كلًا من الجندي أول محمد بن أحمد عقيلي، والجندي محمد بن عبدالله الصيعري.