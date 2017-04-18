بالفيديو.. المعلق السعودي سفاح الشمري يثير السخرية على مواقع التواصل

المصدر: خاص – إرم نيوز

أثارت تعليقات أطلقها معلق سباق الهجن الشهير في السعودية، سفاح الشمري، سخرية المتابعين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الشمري بانفعال على أسئلة أحد الإعلاميين في مقابلة مع تلفزيون الكأس القطري، أمس الاثنين، بعد أن لمح الإعلامي له بأن شعبيته انخفضت بحسب رأي جمهوره، فأجاب الشمري وقد بدا عليه الغضب، بأنه يتحدى من يقول ذلك، وإن كان هذا كلام من جمهوره فإنه “لا يريده”.

وقال: “إن كان هذا رأي جمهوري مابيه، ويصفق غصبن عليه”. مضيفا أنه “راض عن نفسه جدًا، ولا يهمه رأي أحد سوى نفسه”.

وانطلق هاشتاغ #سفاح_الشمري عبر “تويتر”، حيث تداول مغردون المقابلة، معبرين عن إعجابهم بثقة الشمري بنفسه، ومتهكمين على ردوده، حيث علق “إبراهيم المنيف”: “#سفاح_الشمري هو فيصل بن تركي فرع (دوري الهجن)! ما بقى الا يجلد المذيع”.

وقالت “سهام”: “وش تقول لجمهورك؟ اقوله على شحم وصفق وانت ساكت”.

في حين رأى “يزيد”: “اقسم بالله انه كفو .. الرجل اذا ما يملك شموخ وأنٓفٓه ، ليه يسمى رجل ؟ وهو كان يرد على لوبي قذر يعمل ضده، ويعرفون انفسهم جيداً”.

وكتب “آر”: “من اليوم ورايح سفاح قدوتي في حب الذات”.

بدورها، قالت “بيلسان”: “ثواني من درر #سفاح_الشمري تغنيك عن كتب زرع الثقة بالنفس”.

في حين انتقد فريق آخر أسئلة الإعلامي، معتبرين أنها أسئلة لا تمت للمهنية بشيء، وغير لائقة، حيث علق “الوايلي”: “انا اشوف المذيع اللي مقابله ممل ويستاهل الجلد وبينهم شي واضح مغير يرزل فيه”.

وقال “عبدالمحسن الغنام”: “أكثر المذيعين يسأل أسئله بايخه وعذره الجمهور قال وهي من رأسه وهذا الرد الطيب واي انسان يحاول ان ينزل من شانك يستاهل هذا الرد”.