سعودي يلقى حتفه إثر سقوطه من الطابق 16 لفندق شهير في القاهرة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أدى سقوط مواطن سعودي، يحمل الجنسية الأمريكية، من الطابق السادس عشر، في أحد الفنادق الشهيرة بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، إلى وفاته مباشرة.

وفتحت الجهات الأمنية في مصر تحقيقًا، بالحادثة، حيث تمت معاينة الجثمان، وأمرت بتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة، وفيما إذا كانت هناك آثار لشبهة جنائية من عدمها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق لكشف ملابسات الحادث.

وقال صديق الضحية خلال التحقيقات، إنهما كانا يتحدثان سوياً في شرفة الغرفة بالفندق، وفوجئ باختلال توازن الضحية، ثم مال ناحية الشرفة، ليسقط منها، وذلك وفقا لـ”أخبار 24″.