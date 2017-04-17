ماذا قال الملك سلمان لأردوغان في أول اتصال يجريه معه بعد الاستفتاء؟

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي أجراه الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون مع تركيا في مرحلتها الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالا هاتفيا الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في جمهورية تركيا الصديقة والتي تجسد ثقة الشعب التركي في قيادته.

وأضافت “واس” أن الملك سلمان أعرب عن تمنياته أن تسهم التعديلات الدستورية في تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية”، مؤكدا “أن المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع تركيا في مرحلتها السياسية الجديدة”.

وأوضحت أن “الرئيس التركي عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وعلى مشاعره النبيلة تجاه تركيا، متمنيا للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيدا من التطور والازدهار”.