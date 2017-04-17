الأوقاف الأردنية تسحب نسخا من مصحف مصدره السعودية بسبب خطأ نحوي

المصدر: عمان - إرم نيوز

سحبت وزارة الأوقاف الأردنية، مجموعة من المصاحف التي تم توزيعها في الأردن عبر الهيئة الخيرية الهاشمية والقادمة من السعودية بسبب ورود خطأ نحوي في إحدى الآيات.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا صحفيا، اطلعت عليه “إرم نيوز”، جاء فيه “وجد في هذه النسخة خطأ في تشكيل لفظ الجلالة في الآية (11) من سورة لقمان صفحة (207) في قوله تعالى: (هذا خلق الله ) بفتح الهاء والصواب بالكسر”.

وقال عبد الكريم يونس، رئيس قسم المصحف الشريف بالوزارة، إن “خطأً نحوياً رصد في أحد طبعات المصاحف القادمة من السعودية دون أن تعرض على الوزارة، حيث جاءت عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية”.

وعادة ما يتم إدخال المصاحف إلى الأردن عبر وزارة الأوقاف، حيث يتم عرض النسخ على لجنة المصحف الشريف وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك وهيئة الإعلام ومؤسسة المواصفات والمقاييس.