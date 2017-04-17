الأمن السعودي يعلن وصوله للشاب الذي ظهر وهو يعتدي على امرأة ومسن.. ويلمح إلى معاقبته

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن توصلها للشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة ومسن في شوارع الرياض، مؤكدة أنها بدأت التحقيق في القضية.

وبرر الشاب في وقت سابق تصرفه، بالقول إن المرأة زوجته والمسن خالها، على خلاف ما أشيع بأنهما والداه، وأن ما حدث بينهم مجرد مناوشات، بعد أن حاولت زوجته وخالها تهدئته بسبب تلاسنه مع شخص صدم سيارته.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب “سبق”، إنه في حال ثبت أن المرأة زوجته، فستعتبر القضية عنفا أسريا، إضافة إلى قضية اعتداء على مسن، مؤكدا أن الوزارة ستتابع الأمر.