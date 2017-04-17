السعودية تستغني عن كافة معلمي الرياضيات الوافدين لأول مرة في تاريخها

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تعتزم وزارة التعليم السعودية، إنهاء عقود جميع المعلمين الوافدين المتعاقدين في تخصص الرياضيات نهاية العام الدراسي الحالي، بعد توفر بدلاء لهم من السعوديين لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقالت تقارير محلية “إن الوزارة طلبت من إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة، إبلاغ معلمي الرياضيات الوافدين بقرار الوزارة من الآن ليتسنى لهم ترتيب أمورهم قبل نهاية العام الدراسي”.

وبعد عقود من الاعتماد على المعلمين الوافدين من مختلف الدول العربية في تدريس مادة الرياضيات في السعودية لمختلف المراحل الدراسية، سيكون جميع معلمي الرياضيات العام الدراسي القادم سعوديين.

وكانت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن الوظائف الحكومية في المملكة قد أبلغت وزارة التعليم مؤخراً بالاستعداد لتعيين خريجي الرياضيات الجدد بعد نجاحهم في اختبارات القبول مكان المعلمين الوافدين في الاختصاص ذاته.

وخسر معلمو الرياضيات في الدول العربية إحدى الوجهات الخليجية المغرية مادياً بعد القرار السعودي الجديد الذي جاء بعد عدة مبادرات لتشجيع السعوديين على دراسة تخصص الرياضيات لتنجح بعد سنوات طويلة في توفير العدد المطلوب من الخريجين لكافة مدارس المملكة.

ويضاف تخصص الرياضيات إلى عدة تخصصات تعليمية أخرى استغنت فيها السعودية عن المعلمين الوافدين في إطار خطة واسعة لسعودة الوظائف التعليمية التي تقترب من اكتمالها مع وجود عدد قليل من المعلمين الأجانب في بعض التخصصات كالفيزياء.