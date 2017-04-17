فتاة سعودية تفاجئ الأمن بـ”سنّها” وهي تقود سيارة

المصدر: جدة – إرم نيوز

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من ضبط فتاة تقود مركبتها في أحد احياء محافظة جدة.

وذكرت مصادر أن مركز الشرطة تسلم التحقيق في الحادثة، حيث ضبطت الدوريات الأمنية فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 عاما فقط.

وأوضحت المصادر إلى أنه لوحظ على إحدى المركبات أنها “مظللة” وبعد إيقافها تبين أن قائد المركبة فتاة.

هذا ومن المتوقع أن تُصدر شرطة منطقة مكة المكرمة بيانًا تفصيليًا عن الواقعة.

يذكر أن النساء في المملكة يسعين للحصول على حقهن في قيادة السيارة، وسبق أن تم إيقاف أكثر من ناشطة على خلفية قيادتهن في شوارع السعودية.