حزمة “جرجير” تورط سعوديًا مع مركز تجاري

المصدر: الرياض – إرم نيوز

فوجئ سعودي من محافظة الجبيل بقيام أحد مراكز التسوق التجارية ببيعه حزمة جرجير مقابل 500 ريال، وعندما حاول استعادة نقوده طالبه المركز بإعادة حزمة الجرجير، فيما تعذر الرجل بأنه تناولها وأسرته على الغداء.

وقال المواطن ويدعى، بدر المطيري، إنه ذهب للمركز التجاري واشترى عدداً من السلع من بينها حزمة جرجير، مبيناً وفقاً لصحيفة “اليوم” أنه بعد عودته تناول طعام الغداء مع أسرته وكان من بين أصنافها الجرجير.

وأضاف أنه عقب ذلك قام بمراجعة فاتورة الشراء ليكتشف أنه دفع مبلغ 500 ريال مقابل حزمة الجرجير، فعاد على الفور للمركز التجاري وطلب استعادة المبلغ، غير أن الموظف المسؤول اشترط عليه إعادة حزمة الجرجير.